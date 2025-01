De hypotheekrente is sinds 2023 niet zo hard gestegen, wat is er aan de hand?

De hypotheekrente heeft deze week een flinke sprong omhoog gemaakt. Het is zelfs de sterkste stijging in bijna anderhalf jaar tijd, terwijl economen juist rekenden op een daling in 2025. Wat is er aan de hand? Radar sprak met hypotheekexpert Martin Hagedoorn om het uit te pluizen.

Vooral de hypotheken met een rentevaste periode van tien jaar krijgen een stevige stijging te verduren. De rente klom van 3,54 naar 3,65 procent, een toename van 0,11 procentpunt – de grootste wekelijkse stijging sinds oktober 2023. Ook voor hypotheken met een vaste rente van twintig jaar was de stijging fors: van 3,83 naar 3,95 procent. Andere rentevaste periodes gingen ook omhoog, zij het iets minder sterk.

De invloed van de kapitaalmarkt

Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop legt uit dat de stijging te maken heeft met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. “De rente op de kapitaalmarkt is de graadmeter voor de hypotheekrente”, vertelt hij bij consumentenplatform Radar. Maar wat is die kapitaalmarkt precies?

De kapitaalmarkt is een plek waar financiële producten met een looptijd van twee jaar of langer worden verhandeld, zoals aandelen, obligaties en langlopende spaartegoeden. Hypotheekverstrekkers baseren hun tarieven op de rente op de kapitaalmarkt, en vervolgens voegen ze er een marge aan toe. Door de stevige concurrentie houden geldverstrekkers die marges laag. Maar als de kapitaalmarktrente stijgt, is een verhoging van de hypotheekrente onvermijdelijk.

Inflatiespook

Inflatie speelt al geruime tijd een belangrijke rol bij het verhogen van de kapitaalmarktrente. Hagedoorn licht toe: “Hoge inflatie zorgt ervoor dat beleggers een hogere vergoeding vragen om het verlies aan koopkracht te compenseren.” Omdat hypotheekverstrekkers deels afhankelijk zijn van financiering via de kapitaalmarkt, wordt de hogere rente doorberekend aan huizenkopers.

Ondanks de recente stijging verwacht Hagedoorn dat de hypotheekrente binnenkort zal stabiliseren, of zelfs licht zal dalen. “De rente op de kapitaalmarkt lijkt de laatste week tot rust te komen”, zegt hij. “Omdat de hypotheekrente daar vaak een week of twee achteraan hobbelt, verwacht ik dat deze ook snel zal kalmeren.”

Verder wijst hij op plannen van de Europese Centrale Bank om de rente te verlagen, wat ook voor een rustiger klimaat op de financiële markten kan zorgen. “Ook dat zou voor rust moeten zorgen”, aldus Hagedoorn.

