WINTERSWIJK (ANP) - Christian Haasjes heeft de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De schaatser van De Haan Westerhoff versloeg Harm Visser en Jan Hamers donderdagavond op de natuurijsbaan van Winterswijk. Eerder op de avond won Jade Groenewoud van Royal A-ware bij de vrouwen.

Het drietal had een ronde voorsprong gepakt op de rest van het peloton en mocht in een sprint uitmaken wie de eerste natuurijsmarathon van het seizoen zou winnen. Visser ging lang aan de leiding in de sprint, maar hij werd op het laatste rechte stuk voorbijgestoken door Haasjes.

Het is de derde keer op rij dat Winterswijk de eerste marathon op natuurijs van het jaar organiseert. De Winterswijkse IJsvereniging kreeg donderdagochtend de wedstrijd toebedeeld van de KNSB nadat de ijsvloer de vereiste dikte van 3 centimeter had bereikt. Op dat moment was naast Winterswijk alleen het Friese Burgum nog in de race. Dinsdagochtend verbeterde schaatsster Judith Krabbenborg het werelduurrecord op natuurijs op de baan in Winterswijk.