Bronnen: Liberty Global aast op Vodafone-belang in VodafoneZiggo

UTRECHT (ANP/BLOOMBERG) - Telecomconcern Liberty Global heeft Vodafone Group benaderd om diens belang in VodafoneZiggo over te nemen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Beide bedrijven hebben nu nog een even groot belang in VodafoneZiggo. Volgens de bronnen is onduidelijk of Vodafone bereid is zijn aandeel te verkopen.

De twee bedrijven richtten VodafoneZiggo op in 2016. Liberty Global zou de afgelopen maanden meerdere keren gesprekken hebben gevoerd met Vodafone. Het is nog niet zeker dat er een deal wordt bereikt. Volgens sommige van de bronnen wordt het aandeel bij een eventuele transactie gewaardeerd om ruim 2 miljard euro.