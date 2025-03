PSV-voetballer heeft actieve tuberculose

Binnen de PSV-selectie is een geval van actieve tuberculose vastgesteld. Onbekend is om wie het gaat. Om privacyredenen meldt de club daar maandagmiddag niets over.

PSV heeft bij de GGD melding gemaakt van de besmetting. Tuberculose is een infectieziekte, die vooral in de longen voorkomt en wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is besmettelijk maar de kans op besmetting in de buitenlucht is zeer klein.

Tuberculose rukt op in Europa, vooral bij jongeren. Volgens de laatste cijfers waren er in 2023 zo'n 820 gevallen in Nederland. Dat is veel minder dan gemiddeld voor de Europese Unie: 4,5 per 100.000 inwoners tegenover 8,5 per 100.000 gemiddeld in de EU.