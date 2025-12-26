ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Van de Bunt stunt met zege op 5000 meter op OKT

Sport
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 17:33
anp261225097 1
HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf voor een grote verrassing gezorgd door de 5000 meter te winnen. De 21-jarige schaatser van Team IKO X20 bleef met 6.09,30 Chris Huizinga en Marcel Bosker voor. Van de Bunt versloeg in zijn rit Jorrit Bergsma, die als vierde finishte in 6.14,31.
Van de Bunt, die afgelopen zomer nog ribben brak toen hij werd aangereden door een automobilist, dook ruim onder zijn eigen persoonlijk record.
Huizinga ging snel van start in de rit tegen Bosker en nam meteen afstand. Hij wist dat Van de Bunt de tot dan toe beste tijd had gereden en begon met twee rondjes in de 28 seconden. Dat kon Huizinga echter niet volhouden en hij leverde in het tweede deel tijd in op Van de Bunt. Met 6.12,10 was hij nog net sneller dan Bosker, die tot de derde tijd kwam: 6.13,10. Beau Snellink, die op het WK afgelopen voorjaar nog zilver greep, bleef met 6.16,11 ver van de top 3.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading