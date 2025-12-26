Schaatser Van de Bunt stunt met zege op 5000 meter op OKT

HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf voor een grote verrassing gezorgd door de 5000 meter te winnen. De 21-jarige schaatser van Team IKO X20 bleef met 6.09,30 Chris Huizinga en Marcel Bosker voor. Van de Bunt versloeg in zijn rit Jorrit Bergsma, die als vierde finishte in 6.14,31.

Van de Bunt, die afgelopen zomer nog ribben brak toen hij werd aangereden door een automobilist, dook ruim onder zijn eigen persoonlijk record.

Huizinga ging snel van start in de rit tegen Bosker en nam meteen afstand. Hij wist dat Van de Bunt de tot dan toe beste tijd had gereden en begon met twee rondjes in de 28 seconden. Dat kon Huizinga echter niet volhouden en hij leverde in het tweede deel tijd in op Van de Bunt. Met 6.12,10 was hij nog net sneller dan Bosker, die tot de derde tijd kwam: 6.13,10. Beau Snellink, die op het WK afgelopen voorjaar nog zilver greep, bleef met 6.16,11 ver van de top 3.