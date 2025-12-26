ECONOMIE
Waarom vrouwen écht vaker koude voeten hebben (en wat daartegen helpt)

Wetenschap
door Nina van der Linden
vrijdag, 26 december 2025 om 17:38
107369340_m
Vrouwen hebben écht vaker koude voeten dan mannen, en daar is een duidelijke fysiologische verklaring voor: hun bloedvaten in handen en voeten trekken sneller samen, waardoor de huidtemperatuur daalt terwijl de kerntemperatuur gelijk blijft.
Onderzoek toont aan dat de gemiddelde handtemperatuur van vrouwen ongeveer anderhalve graad lager ligt dan die van mannen, terwijl de “inwendige” lichaamstemperatuur niet verschilt. Een artikel in The Lancet concludeerde al eind jaren negentig dat juist die gevoeligere vaatvernauwing in de uiteinden ervoor zorgt dat vrouwen sneller koude handen en voeten krijgen. Dat effect wordt nog versterkt door hormonen als oestrogeen en progesteron, die de doorbloeding en warmteverdeling in het lichaam beïnvloeden.
Dat het geen aanstellerij is, zie je ook terug in recent fysiologisch onderzoek: vrouwen rapporteren in studies vaker thermisch ongemak in koude omgevingen, zelfs als de gemeten kerntemperatuur vergelijkbaar blijft met die van mannen. Praktisch helpt het om de uiteinden goed te isoleren (warme, niet-knellende sokken, laagjes), voldoende te bewegen en langdurige blootstelling aan koude vloeren te vermijden. Blijven de klachten extreem of verkleuren tenen en vingers wit of blauw, dan kan een vaataandoening zoals het fenomeen van Raynaud spelen en is een bezoek aan de huisarts verstandig.

