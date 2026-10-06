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Franse agent vervolgd na afvuren traangasgranaat op scholier

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse autoriteiten vervolgen een agent voor een incident waarbij een scholier gewond raakte. De politieman zou vorige week van dichtbij een traangasgranaat op de jongen hebben afgevuurd tijdens de scholierenprotesten.
De 14-jarige jongen, die Eden wordt genoemd, verloor daardoor veel tanden. Ook brak hij volgens de autoriteiten zijn kaak. "Hij kan niet meer praten en eet door een rietje", zei zijn moeder tegen Franse media.
Videobeelden van het incident in Saint-Ouen-l'Aumône zijn veel gedeeld op sociale media. De betrokken agent verklaarde tijdens verhoor dat de jongen zich verzette en dat hij daarop reageerde.
Justitie gaat daar niet in mee. Een aanklager stelde dat het afvuren van de granaat disproportioneel was. Daarom kan de agent, die inmiddels is geschorst, zich volgens hem niet beroepen op zelfverdediging.
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