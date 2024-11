Nieuwe executie met stikstof in Alabama, marteling duurde minuten

De Amerikaanse staat Alabama heeft opnieuw een terdoodveroordeelde geëxecuteerd met behulp van stikstof. Het is de derde executie in de staat met de omstreden methode, die door de Verenigde Naties is omschreven als marteling omdat zeer pijnlijke complicaties kunnen optreden.

De 49-jarige Carey Grayson was veroordeeld voor de moord op een liftster in 1994. Met drie andere tieners pikte hij de vrouw op. Ze sloegen haar dood en verminkten haar lichaam. Het slachtoffer had 180 steekwonden, haar vingers waren afgesneden en een long was verwijderd. De toen 19-jarige Grayson kreeg de doodstraf opgelegd. Zijn minderjarige handlangers werden tot levenslang veroordeeld.

Bij een executie met stikstof krijgt de terdoodveroordeelde een masker op dat volloopt met stikstof. Binnen enkele seconden zou hij het bewustzijn moeten verliezen. Getuigen van de executie van Grayson zeiden dat hij heftig met zijn hoofd schudde toen het gas het masker inliep. Hij zou enkele minuten naar adem hebben gehapt voordat hij dood werd verklaard. Grayson had zelf zijn executiemethode gekozen. Alabama executeert ook mensen met een dodelijke injectie.

In januari werd voor het eerst iemand met stikstof terechtgesteld in Alabama, nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof had bepaald dat het middel gebruikt mag worden.