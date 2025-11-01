Schaatsster Conijn verovert Nederlandse titel op 3000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Merel Conijn is voor de eerste keer Nederlands kampioen op de 3000 meter geworden. De 24-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was bij de NK afstanden in Heerenveen met 3.58,13 sneller dan teamgenote Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud.

Kerkhoff dook met 3,58,90 ruim onder haar persoonlijke record van 4.02,54. Conijn bleef in de voorlaatste rit met twee snelle slotronden nipt onder de tijd van haar ploeggenote. Titelverdedigster Groenewoud bleef met 4.00,73 boven de tijd van haar twee teamgenoten en werd derde.

Volgens de selectieregels komen de eerste drie schaatssters in aanmerking voor de wereldbekerplaatsen. De andere twee deelnemers aan de langste afstanden in de wereldbeker komen van de 5000 meter, die zondag wordt verreden.

Wereldkampioene Joy Beune had zich eerder zaterdag vanwege ziekte afgemeld voor de 3000 meter. Zij kan nog door de schaatsbond worden aangewezen voor de wereldbekerwedstrijden op deze afstand.