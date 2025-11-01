De bestverdienende dode sterren van 2025

De aantrekkingskracht van beroemdheden houdt vaak niet op bij hun overlijden—in sommige gevallen begint het grote geld dan pas echt te rollen. Jaarlijks brengt Forbes in kaart welke overleden beroemdheden nog steeds miljoenen bijschrijven op de balans van hun nalatenschap. In 2025 voeren muzikale grootheden de lijst opnieuw aan, aangevuld met iconen uit de film-, sport- en literatuurwereld.

1. Michael Jackson – $105 miljoen De King of Pop blijft de onbetwiste nummer één dankzij de verkoop van 50% van zijn masteropnames en muziekcatalogus aan Sony en blijvende inkomsten uit shows als “Michael Jackson ONE” in Las Vegas en de Broadway musical “MJ: The Musical”. Sinds zijn overlijden in 2009 leverde zijn nalatenschap maar liefst $3,5 miljard op.

2. Dr. Seuss – $85 miljoen De tijdloze kinderboekenschrijver, bekend van klassiekers als The Cat in the Hat, behaalde in 2024 opnieuw recordverkopen. Nieuwe Netflix-series en een aankomende Warner Bros.-film zorgen voor aanhoudende populariteit.

3. Richard Wright & Syd Barrett (Pink Floyd) – $81 miljoen (ieder) Door de verkoop van de rechten van het Pink Floyd-catalogus aan Sony, stroomden miljarden naar de erven van Richard Wright en Syd Barrett, mede-oprichters van de legendarische band.

4. The Notorious B.I.G. – $80 miljoen De moord op rapper Biggie Smalls in 1997 maakte een einde aan zijn leven, maar niet aan zijn merk. De verkoop van zijn muziek en gelicenseerde producten zorgt nog steeds voor een indrukwekkend inkomen.

5. Miles Davis – $21 miljoen De nalatenschap van de legendarische jazzmuzikant werd voor een groot deel overgenomen door investeringsmaatschappijen. Naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag zijn talloze tributes en films in de maak.

6. Elvis Presley – $17 miljoen Elvis blijft een geldmachine, voornamelijk dankzij Graceland, waar jaarlijks duizenden fans op af komen. Zijn familie heeft nog 15% in handen van het miljoenenbedrijf dat zijn merk beheert.

7. Jimmy Buffett – $14 miljoen Buffett, bekend van “Margaritaville”, liet een miljardenmerk achter dat actief is in horeca, resorts, mode en zelfs cruisevaart.

8. Bob Marley – $13 miljoen Zijn estate verdient goed aan shows in Las Vegas en een breed scala aan gelicenseerde producten—van koffiemokken tot cannabis.

9. John Lennon – $12 miljoen Postume documentaires, de rechten op zijn solomuziek en de voortdurende Beatles-merchandising zorgen voor miljoeneninkomsten.

10. Prince – $11 miljoen Door aanhoudende juridische strijd over de erfenis blijft het merk Prince waardevol, mede dankzij nieuwe documentaires en licentie-deals.

11. Arnold Palmer – $11 miljoen De legendarische golfer brengt jaarlijks miljoenen op via zijn kenmerkende limonadedrankje en golfbanen.

12. Kobe Bryant – $10 miljoen De basketballegende blijft populair via Nike-schoenen en nieuwe merchandisingafspraken. Zijn nalatenschap wordt door zijn familie als een premium sportmerk in de markt gezet.

Waarom verdienen overleden beroemdheden zoveel? De sleutels tot deze aanhoudende inkomsten zijn muziek- en publicatierechten, sterke merken, nieuwe mediaproducties (zoals musicals/films) en een fanbase die generatie op generatie blijft groeien. Investeringsmaatschappijen zien dan ook hun kans schoon om in deze “eeuwige” merken te stappen, wat leidt tot indrukwekkende overnames en dealbedragen.