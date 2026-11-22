OBIHIRO (ANP) - Angel Daleman heeft bij de tweede wereldbeker in het Japanse Obihiro ook de tweede 500 meter gewonnen en haar vierde wereldbekerzege op rij geboekt op deze afstand. De 19-jarige schaatsster was met 37,56 sneller dan Suzanne Schulting en Femke Kok.

Regerend olympisch en wereldkampioene Kok werd in een rechtstreeks duel geklopt door Schulting. Die was met een goede binnenbocht met 37,60 sneller dan de 37,63 van Kok. Daleman dook in de slotrit 0,04 seconde onder de tijd van Schulting.

Het was de vierde keer op rij dat Daleman, Schulting en Kok samen op het podium stonden.