KHAN YOUNIS (ANP) - Zeker twee Palestijnen zijn gedood bij een Israëlische aanval in de Gazastrook, meldt Al Jazeera. De aanval vond plaats in Khan Younis, in het zuiden van het gebied.

Volgens de nieuwssite is de Israëlische krijgsmacht ook bezig met sloopwerkzaamheden in het noorden van de Gazastrook en openden Israëlische marineschepen het vuur richting het strand van Gaza-Stad. Veel mensen zijn richting het kustgebied gevlucht. Daar loopt ook de Al-Rashidstraat, een belangrijke route voor Palestijnse burgers die het noorden en het zuiden van de Gazastrook met elkaar verbindt.