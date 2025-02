Schaatsster Groenewoud wint 1500 meter bij wereldbeker in Polen

TOMASZÓW MAZOWIECKI (ANP) - Marijke Groenewoud heeft de 1500 meter van de wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki gewonnen. Ze finishte na 1.56,67 en was bijna een seconde sneller dan de Japanse favoriete Miho Takagi (1.57,50). De Chinese Mei Han (1.57,56) eindigde als derde.

Groenewoud komt steeds beter in vorm in aanloop naar de WK afstanden medio maart in het Noorse Hamar. Ze werd afgelopen weekeinde Nederlands kampioene op de 1500 meter en 3000 meter en won ook de massastart in Thialf.

Een groot aantal Nederlandse schaatsers heeft zich afgemeld voor de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki komend weekend. Zij kiezen voor extra trainingen in aanloop naar de WK afstanden medio maart in het Noorse Hamar. In Polen ontbreken onder anderen Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong, Jenning de Boo en Beau Snellink. "Maar het is goed dat ik hier ben", zei Groenewoud voor de camera van de NOS. "Ik mocht thuisblijven, maar ik heb goede herinneringen aan deze baan. Ik wist dat ik prima in orde was. Als je hier wint, dan is het mooi. Ik sta er goed voor, maar ik wil op het WK nog beter zijn."