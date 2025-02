Schaatsster Groenewoud wint massastart in Milwaukee

MILWAUKEE (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbeker in Milwaukee de massastart gewonnen. De 26-jarige Friezin won na zestien ronden de sprint voor Francesca Lollobrigida uit Italië en Mia Manganello uit de Verenigde Staten.

In de slotronde gingen twee concurrenten van Groenewoud, de Canadese schaatssters Valérie Maltais en Ivanie Blondin onderuit. Groenewoud bleef overeind en won een lange sprint.

Groenewoud was de enige Nederlandse in de A-groep van de massastart in Milwaukee. Normaal rijdt ze samen met ploeggenote Elisa Dul, maar die deed niet mee. Melissa Wijfje won eerder op de dag in de B-groep.