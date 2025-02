Schaatser Bergsma wint in Milwaukee na ontsnapping massastart

MILWAUKEE (ANP) - Schaatser Jorrit Bergsma heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee de massastart gewonnen. De 39-jarige Fries was ontsnapt uit het peloton en bleef na zestien ronden in de sprint medevluchter Indra Médard uit België voor. Mathieu Belloir uit Frankrijk werd derde.

Bergsma, in 2020 wereldkampioen op dit onderdeel, was weggereden en kreeg Médard, Belloir en de Pool Marcin Bachanek mee. Hij zag opeens dat het helemaal stilviel in het peloton met daarin alle sprinters. Hij hield even in om met twee ronden te gaan opnieuw te versnellen. In een lange sprint zorgde Bergsma ervoor dat de Belg er niet meer langs kwam.

"Dit was weer even geleden. Ik denk dat ik in de coronajaren nog een keer een massastart heb gewonnen", verwees Bergsma bij de NOS naar zijn wereldbekeroverwinning in 2021. "Het niveau is ontzettend hoog. Dat je dan een wereldbekerzege kunt meepakken is heel lekker."

Bart Hoolwerf, de andere Nederlander in de massastart, eindigde als tiende.