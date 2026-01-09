Grootste ijshockeystadion op Spelen in Milaan eindelijk open

MILAAN (ANP/RTR) - Een kleine maand voor het begin van de Olympische Spelen in Milaan is het grootste ijshockeystadion eindelijk geopend. Vrijdag deden meerdere Italiaanse teams in de Santagiulia-ijshockeyhal mee aan een testevenement. De trage voortgang van de bouw van de hal groeide uit tot het grootste probleem in de aanloop naar de Spelen.

In het stadion is plaats voor 15.300 toeschouwers. Bij de testdagen zijn dit weekend 4000 mensen welkom. Organisatoren gaven aan dat er de laatste weken nog veel werk te doen is. Zo zijn onder meer de hospitality-ruimtes nog niet klaar.

"Het doel van deze drie dagen is om te zien of alles wat we voor de wedstrijden hebben opgezet, werkt", zei Andrea Francisi, hoofd van de organisatie van de Spelen. Het stadion, gelegen in het zuidoosten van Milaan, is een van de twee ijshockeylocaties voor de Spelen. De finales worden waarschijnlijk ook in de Santagiulia-ijshockeyhal afgewerkt.

Na de Spelen wordt het complex omgebouwd tot een centrum voor sport en live-entertainment.