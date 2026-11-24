WINTERSWIJK (ANP) - Schaatsster Judith Krabbenborg heeft het werelduurrecord op natuurijs ruim verbeterd. De 29-jarige schaatsster van Team Turner-Vreugdenhil Dairy verpulverde op de ijsbaan in Winterswijk het record van 32,176 kilometer en kwam volgens ijsmeester Hendrik van Prooije ruim 2 kilometer verder. Het nieuwe record kwam na exacte meting uit op 34,878 kilometer.

Het oude record stond op naam van Femke Mossinkhoff. Zij reed dat in 2022 in Ammerstol.

Krabbenborg liet in een eerste korte reactie aan het ANP weten dat ze "ontzettend blij" is met het record. Volgens ijsmeester Van Prooije van de Winterswijkse IJsvereniging was de schaatsbaan niet in beste conditie. "Het was dof ijs, aangeslagen door de mist", zei hij.

Zware benen

Ook Krabbenborg vertelde later dat het ijs niet fantastisch was. "Het was door de mist wat zacht en daardoor gleed het wat minder. Vooral op de rechte stukken was het werken en op het laatst kreeg ik wel zware benen en een vermoeide rug. Er stond gelukkig weinig wind."

De marathonschaatsster was wel tevreden over haar prestatie. "Ik wilde de eerste helft ontspannen schaatsen en toch al onder de rondetijden van het oude record zitten. Dat lukte goed. In het tweede deel ben ik het tempo gaan opbouwen. Ik ben echt heel blij met het record. Vooralsnog laat ik het eerst aan anderen om een aanval op dit record te doen; dan ga ik wel bekijken of ik het nog eens ga proberen. Voorlopig komt er niks van terecht, want de agenda voor de komende tijd is vol."