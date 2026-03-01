Schaatsster Lancee verstevigt leiding NK allround na 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Gioya Lancee heeft haar leidende positie op het NK allround verstevigd door de 1500 meter te winnen. Ze was in een persoonlijk record van 1.55,83 de snelste. Jade Groenewoud werd tweede in 1.57,60, voor Meike Veen (1.57,88).

In het klassement na drie van de vier afstanden gaat Lancee ruim aan de leiding. Groenewoud staat tweede en moet op de afsluitende 5000 meter, die omstreeks 12.20 uur start, ruim zeventien seconden goedmaken. Melissa Wijfje staat derde op bijna 25 seconden achter plek 1.