Iraanse president: dit is een oorlogsverklaring aan moslims

De Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en het regime zijn een "oorlogsverklaring aan het adres van moslims". Dat zegt president Masoud Pezeshkian op de Iraanse staatstelevisie. Bij die aanvallen werd onder meer de hoogste leider in het land, Ali Khamenei, gedood. Israël claimde zondag voor die precisieaanval verantwoordelijk te zijn.

"Iran beschouwt het als zijn legitieme verplichting en recht wraak te nemen op de daders en bedenkers van deze historische misdaad", aldus Pezeshkian.

Wederzijdse aanvallen gaan ook zondag nog door, onder meer rond Amerikaanse bases in naburige landen, zoals bij het Saudische Riyad.