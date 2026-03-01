ECONOMIE
Iraanse president: dit is een oorlogsverklaring aan moslims

Samenleving
door Redactie
zondag, 01 maart 2026 om 10:53
bijgewerkt om zondag, 01 maart 2026 om 10:57
anp010326093 1
De Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en het regime zijn een "oorlogsverklaring aan het adres van moslims". Dat zegt president Masoud Pezeshkian op de Iraanse staatstelevisie. Bij die aanvallen werd onder meer de hoogste leider in het land, Ali Khamenei, gedood. Israël claimde zondag voor die precisieaanval verantwoordelijk te zijn.
"Iran beschouwt het als zijn legitieme verplichting en recht wraak te nemen op de daders en bedenkers van deze historische misdaad", aldus Pezeshkian.
Wederzijdse aanvallen gaan ook zondag nog door, onder meer rond Amerikaanse bases in naburige landen, zoals bij het Saudische Riyad.
