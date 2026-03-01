Reders bezorgd over Nederlandse schepen in Perzische Golf

ROTTERDAM (ANP) - De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) maakt zich zorgen over de tientallen schepen onder Nederlandse vlag en van Nederlandse reders die op dit moment in de Perzische Golf zijn. Volgens KVNR-directeur Annet Koster kunnen de schepen na de aanvallen op Iran en vergeldingsacties van dat land nu niet of heel moeilijk weg uit het gebied.

"Op dit moment is de situatie in het gebied erg onvoorspelbaar waardoor de veiligheid van de schepen en hun bemanning minutenkoersen zijn", laat Koster zondag weten. De KVNR houdt nauw contact met de schepen in de regio en volgt de ontwikkelingen op de voet.

"Iran claimt de Straat van Hormuz te hebben afgesloten, wat een vertrek van schepen uit de Perzische Golf complex maakt", legt Koster verder uit. "Daarnaast zijn er ook schepen in het gebied die, als de Straat van Hormuz open zou zijn, niet zelfstandig havens in de Perzische Golf kunnen verlaten. Bijvoorbeeld werkschepen, die met een sleepboot verplaatst moeten worden."