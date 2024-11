Schaatsster Voskamp verovert zilver op 500 meter in Nagano

NAGANO (ANP) - Dione Voskamp heeft bij de wereldbeker schaatsen in Nagano zilver veroverd op de 500 meter. De 27-jarige schaatsster versloeg in haar rit Jutta Leerdam en kwam tot 37,84. Alleen olympisch kampioene Erin Jackson was met 37,78 sneller. De Amerikaanse Kimi Goetz pakte met 37,98 het brons. Het is voor Voskamp de eerste individuele medaille in de wereldbeker.

Leerdam kende geen goede start en kwam tot 38,28. Daarmee werd ze dertiende. Afgelopen vrijdag was Leerdam op de eerste wedstrijd op de 500 meter nog de beste Nederlandse op de zevende plaats, vlak voor Voskamp.

Suzanne Schulting, drievoudig olympisch kampioene shorttrack, eindigde met een tijd van 38,09 als zevende. Naomi Verkerk was met 38,06 iets sneller en werd zesde.

Eerder op de dag zette Michelle de Jong met 38,58 de beste tijd neer in de B-groep. Daardoor keert ze bij de volgende wereldbekerwedstrijd in Beijing weer terug in de A-groep.