Schaatsster Wijfje beëindigt topsportcarrière

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Melissa Wijfje heeft haar afscheid aangekondigd. De 30-jarige Zuid-Hollandse maakte haar besluit bekend op social media. "Ik ga stoppen met schaatsen, het is goed zo, het is klaar", schrijft ze. "Met pijn in mijn hart en tranen in mijn ogen, want hoe stop je met je levenswerk, hoe laat je iets achter waar je zoveel jaren voor hebt getraind, waar je alles voor hebt gelaten, maar je hebt je dromen en grote doelen niet kunnen waarmaken."

Wijfje maakt duidelijk dat ze het betreurt dat ze nooit een olympische medaille heeft gehaald. "Maar het is goed zo. De afgelopen vier jaar heb ik na mijn blessure en operatie hard gewerkt om weer op mijn niveau te komen; om weer internationaal mee te strijden. Dat is zeker gelukt, met afgelopen november nog een vierde plek in de wereldbeker (1500 meter) en de derde plek op het NK Allround."

Wijfje werd in 2020 Nederlands kampioene op de 1500 meter. Internationaal succes was er voor haar op de ploegenachtervolging, met twee keer goud op de EK afstanden en een keer zilver op de WK afstanden.