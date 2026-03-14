Verstappen oogt moedeloos na 'waardeloze' kwalificatie

door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 10:35
SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen keek moedeloos in de camera van Viaplay na de kwalificatie voor de Grote Prijs van China. De viervoudig wereldkampioen moest op het circuit van Shanghai genoegen nemen met de tegenvallende achtste startplek; hij was bijna een seconde langzamer in zijn snelste ronde dan Kimi Antonelli van Mercedes, die de pole pakte. "Het was weer helemaal waardeloos. We hadden na de sprintrace best veel veranderd, maar het maakte allemaal niks uit", zei de coureur van Red Bull.
Verstappen klaagde ook al steen en been na de sprintrace, waarin de Limburger als negende over de finish kwam en geen punten scoorde. "Helemaal ruk. Geen vermogen", sprak hij toen. "Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Het is totaal niet fijn om in deze auto te rijden. Er is geen balans, geen grip."
Verstappen is al vanaf de testdagen kritisch over de half-elektrische auto's, waarmee de Formule 1 dit seizoen is ingegaan. Het bevalt de winnaar van 71 grands prix niet dat hij voortdurend bezig is met het al dan niet opladen van de batterij.
