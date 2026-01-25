ECONOMIE
Schaatssters winnen teamsprint in Inzell, mannen derde

Sport
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 17:04
INZELL (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben de laatste wereldbeker van het seizoen afgesloten met een overwinning op de teamsprint. Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt waren in Inzell met 1.25,52 sneller dan de teams van Canada en Duitsland.
Bij de mannen grepen Stefan Westenbroek, Kayo Vos en Merijn Scheperkamp brons. Met 1.19,33 waren ze in Duitsland langzamer dan het team van de Verenigde Staten, dat won in 1.17,61, en Noorwegen dat tweede werd.
De teamsprint is geen olympisch onderdeel.
