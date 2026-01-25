VS melden 'constructief' overleg met Netanyahu over plan Gaza

WASHINGTON/JERUZALEM (ANP/RTR) - De gesprekken tussen Amerikaanse functionarissen en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de tweede fase van president Donald Trumps 20-puntenplan voor de toekomst van Gaza waren "constructief", schrijft speciaal gezant Steve Witkoff op X. Het overleg vond zaterdagavond plaats in Jeruzalem. Ook vastgoedondernemer Jared Kushner, Trumps schoonzoon, nam deel.

De VS kondigden donderdag plannen aan voor een "Nieuw Gaza", dat van de grond af opnieuw moet worden opgebouwd, met onder meer woontorens, datacentra en badplaatsen. Israël heeft het gebied grotendeels verwoest.

In Gaza geldt sinds 1 oktober een wapenstilstand die Israël regelmatig schendt, naar eigen zeggen in reactie op terroristische activiteiten in het gebied. Tijdens het bestand heeft Israël volgens Palestijnse bronnen 484 Gazanen gedood. In dezelfde periode sneuvelden drie Israëlische soldaten.

Zondag meldden lokale gezondheidsautoriteiten dat Israëlisch vuur twee Palestijnse mannen heeft gedood in Gaza-Stad.