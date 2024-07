Tot 13 graden warmer in de stad: dit is een hitte-eiland

Het wordt de komende dagen zeer warm. Vandaag stijgt het kwik richting de 26 graden, en daarna staan een aantal tropische dagen voor deur. Woon je in de stad en heb je geen airco, hoe zorg je dan dat je niet oververhit raakt?

Wie op hete dag verkoeling wil, kan het beste zijn heil zoeken in het bos of aan het water. Daar is het beduidend koeler dan midden in de stad, waar het tot wel 13 graden warmer kan worden dan op het platteland. Deze geïsoleerde warme plaatsen worden ook wel hitte-eilanden genoemd. Steden houden heel veel warmte vast. Gemiddeld genomen over het hele jaar maakt dat zo'n drie graden verschil, maar op hete dagen kan het tot wel dertien graden warmer zijn. Dat komt vooral door de grote hoeveelheid bebouwing en het gebrek aan groen. Ook de luchtvochtigheid en windsnelheid zijn anders waardoor het warmer aanvoelt.