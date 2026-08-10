Schilder bereidt zich slapend voor op finale kogelstoten

BIRMINGHAM (ANP) - Jessica Schilder bereidt zich in bed voor op de finale van het kogelstoten. "Als ik nu ga liggen, slaap ik", zei de wereldkampioene na de kwalificaties bij de EK in Birmingham.

Schilder was na haar eerste stoot van 19,00 meter al zeker van een plek in de finale op maandagavond en kon dus ook snel terug naar haar hotel. "Het was kort, maar krachtig en zo wilde ik het graag. Het in één keer goed doen en er dan vanaf zijn", zei de Volendamse. "Nu naar bed, want dat is mijn ritme: trainen, slapen, trainen, slapen."

Ze heeft haar vingerblessure goed onder controle. "Ik slik veel paracetamol en voorlopig gaat het goed, dus ik probeer er niet te veel bij stil te staan. Ik weet dat het dan wel goed komt."

Schilder kan zich voor de derde keer op rij kronen tot Europees kampioen. In 2022 greep ze in München haar eerste Europese titel en die prolongeerde ze twee jaar later in Rome. "Ik vind de druk nog steeds niet leuk, maar ik heb wel veel meer zelfvertrouwen."