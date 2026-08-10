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Olievlek van lekkende tanker bij Oman breidt zich verder uit

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 14:46
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MUSCAT (ANP/RTR) - Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer, meldt de Omaanse regering.
De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Kameroense vlag vaart. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De olievlek ligt ten noordoosten van de Hallaniyat-eilanden en beweegt richting het vasteland. Op het dichtstbijzijnde punt is de olievlek naar schatting nog zo'n 7 kilometer van de kust verwijderd.
Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, omdat het Russische olie zou vervoeren. Rusland gebruikt verouderde en vaak slecht onderhouden tankers voor zijn zogenoemde schaduwvloot. Daarmee probeert het land westerse sancties tegen de export van Russische olie te omzeilen.
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