Schilder dankzij wereldtitel vrij van twijfels: goud gaat lukken

ARNHEM (ANP) - De wereldtitel heeft rust in het leven van kogelstootster Jessica Schilder gebracht. "Ik ben veel relaxter en zit beter in mijn vel door die gouden medaille die op mijn nachtkastje ligt. Ik ken geen twijfels meer", zei de Volendamse Sportvrouw van het Jaar op sportcentrum Papendal bij de presentatie van de atletiekploeg voor de komende WK indooratletiek in het Poolse Torun.

Schilder stootte op de WK outdoor in Tokio vorig jaar september de kogel in de zesde en laatste poging naar 20,29 meter en veroverde als eerste Nederlandse ooit de wereldtitel op een werpnummer. De 26-jarige atlete is nu topfavoriet voor het goud in Torun. "De tijd dat een stemmetje in mijn hoofd zei dat het me niet zou lukken, is verdwenen. Dat stemmetje zegt nu: het gaat lukken. Ik heb al die wereldtitel, dat geeft rust en ruimte. Gaat het een keer niet goed, jammer dan."

Schilder kent nog wel spanningen. "Maar dat is de normale wedstrijdspanning en die heb je wel nodig. Zeker straks ook in Torun. Dat is niet een lullig wedstrijdje. Ik won een jaar geleden zilver op de WK in China en die prestatie wil ik upgraden naar goud. Ik zal het dan ook heel vervelend vinden als ik buiten het podium eindig."

Sponsorcontract Adidas verhoogd

De Sportvrouw van het Jaar geniet meer bekendheid en krijgt ook meer aandacht, maar commercieel heeft de wereldtitel haar niet veel extra's gebracht. "Mijn sponsorcontract met Adidas is wel een beetje verhoogd, maar ik kijk verder niet naar de financiën. Ik ben happy als ik kan rondkomen; het is de liefde voor de sport die mij drijft."

De wereldkampioenschappen indooratletiek duren van 20 tot en met 22 maart. Schilder komt op de eerste wedstrijddag in actie.