Klaver voelt zich 'bedonderd' door Yeşilgöz over kanon Evertsen

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver voelt zich "plat gezegd gewoon bedonderd" door defensieminister Dilan Yeşilgöz. Zij verzweeg tijdens een debat over de inzet van de Zr. Ms. Evertsen in het Middellandse Zeegebied dat een kanon aan boord van het fregat niet werkt. De VVD-bewindsvrouw had die informatie gewoon moeten delen, vindt Klaver.

"Als Kamer besluiten wij niet lichtzinnig over de inzet van militairen", benadrukte Klaver. Aan zo'n besluit gaan "de meest intensieve besprekingen" in de fractie vooraf. Het steekt hem dan ook dat een dag na de stemming vanuit de marine zelf via de media naar buiten wordt gebracht dat iets op het schip niet in orde is. Dat het betreffende wapen voor de missie niet nodig is, doet er wat Klaver betreft niet toe.

"Ik vind dit echt heel kwalijk", zei BBB-voorman Henk Vermeer. "Dat kanon zit er niet voor de sier." Hij wilde van Yeşilgöz weten of de Evertsen zich wel kan verdedigen als het conflict in het Midden-Oosten verder escaleert. De minister antwoordde daarop bevestigend. "Anders hadden we het nooit voorgelegd aan de Tweede Kamer."

'Zwaar iets'

PVV-leider Geert Wilders wees erop dat Yeşilgöz een uitgebreid debat met de Kamer heeft gevoerd over de inzet van de Evertsen om bij te dragen aan de luchtverdediging van NAVO-bondgenoten in het oosten van de Middellandse Zee. Het was "een kleine moeite" geweest om het niet-werkende kanon daarin te noemen, vindt hij.

Ook SGP-leider Chris Stoffer wees erop dat het uitzenden van militairen naar een conflictgebied voor de Tweede Kamer "een heel zwaar iets" is. "Dan moet je als het kan alles weten", zei hij.

Yeşilgöz erkende dat zij zelf ook pas donderdag hoorde van het niet-werkende kanon op de Evertsen. Zij blijft er evenwel bij dat de informatie voor de missie van het luchtverdedigings- en commandofregat niet relevant was. Wel beloofde zij de Kamer in het vervolg, desnoods in vertrouwen, beter te informeren.