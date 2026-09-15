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Schilder enige Nederlandse genomineerde voor Europees atlete

Sport
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 16:03
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LAUSANNE (ANP) - Kogelstootster Jessica Schilder is de enige Nederlandse atlete bij de tien genomineerden voor de verkiezing van Europees atlete van het jaar. Femke Broeders-Bol, die vorig jaar voor de derde keer werd gekozen tot Europa's beste atlete, ontbreekt in het lijstje met namen. Bij de mannen is geen Nederlander genomineerd.
De Europese atletiekfederatie gaf dinsdag de lijst met genomineerden vrij en opende de onlinestemming. Publiek, media, nationale bonden en een panel van deskundigen bepalen elk voor een kwart de uitkomst.
Schilder veroverde dit jaar in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten. Ze stootte in dertien wedstrijden over de 20 meter, met als hoogtepunt haar 21,09 meter in Shanghai in mei. Ze was de eerste atlete in veertien jaar die de magische grens van 21 meter slechtte.
Broeders-Bol verruilde dit seizoen de 400 meter horden voor de 800 meter. Op die afstand behaalde ze brons op de EK atletiek.
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