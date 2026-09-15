Treinverkeer blijft verstoord op meerdere trajecten

DEN HAAG (ANP) - Het treinverkeer ligt ook dinsdagmiddag nog op meerdere trajecten plat. Zo rijden er tot zeker 17.00 uur geen treinen tussen Deventer en Enschede en tussen Zutphen en Hengelo. Ook op enkele andere lijnen in het midden en oosten van het land zijn nog problemen.

De NS meldde kort na het middaguur dat het treinverkeer op de meeste plaatsen weer werd opgestart. Op een aantal lijnen zijn de problemen echter hardnekkiger dan eerst was ingeschat, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. "Daar moeten we experts bij halen. Het kan bijvoorbeeld gaan om beschadiging of kortsluiting", legt ze uit.

Omdat het politieonderzoek nog loopt en er veel onduidelijkheid is, valt volgens haar nog niet met zekerheid te zeggen dat de huidige storingen een direct gevolg zijn van de sabotages eerder op de dag. In totaal heeft ProRail 35 tot 40 storingen moeten verhelpen.

Na 13.00 uur kwamen geen nieuwe meldingen meer binnen over ijzeren buizen of andere objecten op het spoor.