Medewerkster laboratorium in regio Irkoetsk overlijdt aan pest

Russische autoriteiten hebben in het oosten van het land tweehonderd mensen onder medisch toezicht geplaatst als gevolg van een sterfgeval in een laboratorium door de pest. Dit meldt onder meer The Moscow Times.

Een jonge vrouw is afgelopen week overleden in een ziekenhuis aan de gevreesde ziekte. Ze werkte in een instituut in Sjelechov in de regio Irkoetsk waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou hebben gezegd dat ze per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen brak en kreeg dinsdag een ernstige longaandoening. Twee dagen later overleed ze in een ziekenhuis.