Schilder wint in record kogelstoten Diamond League in China

XIAMEN (ANP) - Atlete Jessica Schilder heeft bij de eerste wedstrijd uit de Diamond Leaguereeks in het Chinese Xiamen het kogelstoten gewonnen. De 26-jarige Volendamse kwam bij haar eerste poging tot een stoot van 20,47 meter. Daarmee verbeterde ze haar eigen Nederlandse outdoorrecord. De rest van de wedstrijd kon niemand aan die prestatie tippen.

Het oude record (20,33) stond ook op haar naam en werd een klein jaar geleden bij de FBK Games in Hengelo gerealiseerd.

Schilder was de wedstrijd in China begonnen met de beste wereldjaarprestatie op zak dankzij haar 20,69 tijdens de EK indoor in Apeldoorn. In Xiamen eindigde de Amerikaanse Chase Jackson als tweede met 20,31 meter. Het brons was voor de Chinese Gong Lijiao met 19,62 meter.