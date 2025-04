Beleidsmakers opgelucht dat VS bij IMF en Wereldbank blijven

WASHINGTON (ANP/RTR) - De voorjaarsvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben geleid tot een gevoel van opluchting bij internationale beleidsmakers, omdat de Verenigde Staten de organisaties blijven steunen. De regering-Trump had zich in februari 180 dagen gegeven om haar lidmaatschap van alle internationale organisaties te evalueren. Maar opmerkingen van minister van Financiën Scott Bessent van eerder deze week worden gezien als bevestiging dat de VS de twee instituten niet de rug toekeren.

"De VS zijn absoluut cruciaal voor multilaterale instellingen", aldus de Poolse minister van Financiën Andrzej Domański. "We zijn blij dat ze blijven." De Oostenrijkse centralebankpresident Robert Holzmann kwam ook met die boodschap: "Deze week was er voorzichtige opluchting." Holzmann bleef wel voorzichtig. "Er was een ommekeer (in de houding van de Amerikaanse regering), maar ik vrees dat dit misschien niet de laatste is. Ik blijf mijn bedenkingen houden."