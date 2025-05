ANTALYA (ANP) - Schoonspringster Else Praasterink is er bij de Europese kampioenschappen in Antalya niet in geslaagd de finale te halen op de 3-meterplank. De 22-jarige Nederlandse eindigde in de voorronde als veertiende. Praasterink had bij de eerste twaalf moeten eindigen om mee te mogen doen aan de finale.

Praasterink won zaterdag bij de EK brons op de 10-metertoren.