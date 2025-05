Russische teams blijven uitgesloten van deelname aan Winterspelen

PARIJS (ANP/RTR) - Russische teams, waaronder het ijshockeyteam, blijven uitgesloten van deelname aan de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Milaan. Dat meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in reactie op berichten uit Rusland dat functionarissen uit dat land gesprekken hadden gevoerd met de internationale ijshockeyfederatie (IIHF) om toch mee te kunnen doen.

"De aanbeveling van het uitvoerend comité van het IOC van maart 2023 met betrekking tot teams van atleten met een Russisch paspoort blijft van kracht", aldus het IOC. "Dit is gebaseerd op het feit dat een groep individuele neutrale atleten per definitie niet als een team kan worden beschouwd. We nemen er nota van dat de IIHF heeft bevestigd dat zij deze aanbeveling zal opvolgen."

Het IOC schorste het Russisch Olympisch Comité in oktober 2023 omdat de Russen geannexeerde Oekraïense gebieden in de nationale sportkoepel hadden opgenomen. De Russische ijshockeyers wonnen bij de Spelen van 2018 goud en bij de Spelen van 2022 zilver.