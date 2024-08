Schoonspringster Praasterink plaatst zich voor finale

SAINT-DENIS (ANP) - Schoonspringster Else Praasterink heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de finale op de 10 metertoren. Ze eindigde in de halve finale in het Aquatics Centre in Saint-Denis als twaalfde. Dat was net genoeg om zich te kwalificeren voor de eindstrijd. De beste twaalf van de achttien deelnemers plaatsten zich voor de finale van dinsdag.

Praasterink, die woont en traint in de Verenigde Staten, kwam na vijf sprongen tot een totaalscore van 292,80. Na haar eerste sprong stond ze nog veertiende. Daarna klom ze in het klassement, vooral door goede tweede, derde en vierde sprong.

De Chinese Hongchan Quan eindigde bovenaan met 421,05 punten.

WK Doha

Eerder op de dag kwalificeerde Praasterink zich als vijftiende voor de halve finale.

Praasterink werd in februari in Doha elfde op de WK. In Parijs maakt ze haar debuut op de Olympische Spelen.