Schouten draagt medaille op aan 'ongelooflijk goede' coach Faber

PARIJS (ANP) - Tes Schouten draagt haar olympische bronzen medaille op aan haar coach Mark Faber. De trainer werd vorig jaar na een onafhankelijk onderzoek vrijgesproken van aantoonbaar ongepast gedrag na meerdere klachten, een zaak waarin Schouten altijd de kant van Faber heeft gekozen. "Ik vind niet dat dit mijn medaille is, ik vind het ónze medaille", zei de 23-jarige Bodegraafse in Parijs na haar derde plek op de 200 meter schoolslag.

Woensdag pakte Caspar Corbeau als een van de andere vier pupillen van Faber in Amsterdam al een olympische bronzen medaille in Parijs. "Deze twee medailles bewijzen dat Mark echt een ongelooflijk goede coach is en dat zijn hart op de goede plek zit. Anders was twee medailles met Amsterdam nooit gelukt. Heel vet", zei Schouten.

"Ergens doe ik het voor mezelf, want ik ben degene die zwemt. Maar je doet het uiteindelijk met zijn allen, met Mark en ook voor Mark. Ik zag hoe klote hij zich heeft gevoeld afgelopen jaar en dacht: ik wil het ook gewoon heel graag voor jou doen. Dat voelt gewoon zo goed."

Na een maandenlang onderzoek sprak zwembond KNZB Faber in april vrij van "aantoonbaar grensoverschrijdend" gedrag. Faber heeft naast Corbeau en Schouten ook tweevoudig winnaar van olympisch zilver Arno Kamminga en Kenzo Simons onder zijn hoede.