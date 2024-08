Moederbedrijf Facebook wint op fors lager Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Het aandeel Meta Platforms was donderdag in trek bij beleggers op de beurzen in New York na beter dan verwachte kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Het bedrijf zag de omzet in de afgelopen periode op jaarbasis met meer dan een vijfde stijgen tot ruim 39 miljard dollar. Volgens Meta profiteerde het vooral van hogere inkomsten uit advertenties. De nettowinst sprong met 73 procent omhoog tot 13,5 miljard dollar

Meta werd daarop 4,8 procent hoger gezet op Wall Street. Volgens topman en oprichter Mark Zuckerberg heeft het bedrijf een goed kwartaal achter de rug. Ook ligt Meta AI volgens hem op schema om tegen het einde van het jaar de meest gebruikte AI-assistent ter wereld te zijn. Verder kwam Meta met een sterke omzetverwachting voor het lopende kwartaal.

Het algemene sentiment stond wel fors onder druk door tegenvallende cijfers over de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten en een groter dan verwachte krimp van de bedrijvigheid van de Amerikaanse industrie. Volgens marktonderzoeker ISM ging het om de sterkste krimp in acht maanden, onder meer door lagere orders. Die cijfers wakkerden de zorgen over een afkoeling van de Amerikaanse economie aan.

Arm Holdings

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 40.347,97 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,4 procent tot 5446,68 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,3 procent tot 17.194,14 punten, na de stevige plus een dag eerder. AI-chipbedrijf Nvidia ging met 6,7 procent onderuit.

Ook andere bedrijven kwamen met kwartaalpublicaties. Zo leverde Arm Holdings 15,7 procent in. De Britse chipontwikkelaar presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Moderna kelderde 21 procent. De farmaceut gaf een omzetalarm door tegenvallende verkopen van zijn coronavaccin in Europa.

Qualcomm

Qualcomm verloor 9,4 procent. De grootste verkoper van smartphoneprocessoren ter wereld versloeg afgelopen kwartaal de marktverwachtingen, maar waarschuwde voor een trager dan gehoopt herstel van de smartphonemarkt.

Apple en Amazon daalden tot 1,7 procent. De twee grote techbedrijven komen na de slotbel in New York met kwartaalresultaten.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0786 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 76,93 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 80,11 dollar per vat.