ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Poel wint in Zonhoven zijn negende veldrit dit seizoen

Sport
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 16:19
anp040126097 1
ZONHOVEN (ANP) - Mathieu van der Poel heeft zondag voor de zesde keer de wereldbekerveldrit van Zonhoven gewonnen. De 30-jarige coureur was in de Belgische sneeuw opnieuw een klasse apart op het parcours met de beroemde Kuil van Zonhoven. De Nederlander Tibor Del Grosso (22) werd tweede.
De wereldkampioen reed direct in de eerste ronde weg van iedereen en soleerde met grote overmacht in iets minder dan een uur naar de finish.
Wout van Aert (31), de Belgische rivaal van Van der Poel, was in Zonhoven niet van de partij. Hij onderging zaterdag een operatie aan een scheurtje in zijn rechterenkel als gevolg van een val in de Zilvermeercross op vrijdag.
Van der Poel haalde in Zonhoven zijn negende overwinning in negen veldritten binnen. Hij was eerder dit seizoen de snelste in Loenhout, Gavere, Hofstade, Namen, Antwerpen, Koksijde, Baal en Mol. Van der Poel heeft als doel zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst te prolongeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

licensed-image

Vergis je niet: ex-buschauffeur was een slecht mens

gandr-collage

Mannen let op: 20 manieren waarop vrouwen flirten die jullie nooit opmerken.

ANP-507898829

Tatoeages hebben invloed op je immuunsysteem en dat begint de wetenschap nu pas te begrijpen

download

Trumps oorlog om Venezolaanse olie: wat staat Europa te wachten?

ANP-49906129

Waarom Daan Rot weer Daan de Launay heet

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Loading