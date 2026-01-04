Van der Poel wint in Zonhoven zijn negende veldrit dit seizoen

ZONHOVEN (ANP) - Mathieu van der Poel heeft zondag voor de zesde keer de wereldbekerveldrit van Zonhoven gewonnen. De 30-jarige coureur was in de Belgische sneeuw opnieuw een klasse apart op het parcours met de beroemde Kuil van Zonhoven. De Nederlander Tibor Del Grosso (22) werd tweede.

De wereldkampioen reed direct in de eerste ronde weg van iedereen en soleerde met grote overmacht in iets minder dan een uur naar de finish.

Wout van Aert (31), de Belgische rivaal van Van der Poel, was in Zonhoven niet van de partij. Hij onderging zaterdag een operatie aan een scheurtje in zijn rechterenkel als gevolg van een val in de Zilvermeercross op vrijdag.

Van der Poel haalde in Zonhoven zijn negende overwinning in negen veldritten binnen. Hij was eerder dit seizoen de snelste in Loenhout, Gavere, Hofstade, Namen, Antwerpen, Koksijde, Baal en Mol. Van der Poel heeft als doel zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst te prolongeren.