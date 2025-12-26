Schulting verrast zichzelf met tweede plaats op 1000 meter op OKT

HEERENVEEN (ANP) - Suzanne Schulting heeft zichzelf verrast met haar tweede plaats op de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi. Ze eindigde met 1.14,71 meteen achter winnares Femke Kok. "Ik had een bijzonder slecht seizoen gereden tot nu toe, maar het bewijst wel dat alles wat je in het verleden hebt gedaan totaal geen garantie biedt voor de toekomst. Dat is zo als je het goed hebt gedaan en als je het slecht hebt gedaan."

De 28-jarige schaatsster van Team Essent schreeuwde het uit van vreugde toen ze wist dat ze als tweede was geëindigd en een goede kans maakt om naar de Spelen van Milaan te gaan. "Ik ben een schaatsster die goed gaat op spanning en de grootsheid van een toernooi. Ik weet dat ik dan iets extra's kan geven", zei Schulting.

Schulting ging hard van start in haar rit. "Sinds ik de keuze heb gemaakt voor de langebaan, was dit mijn beste rit en mijn beste 600 meter. Ik kom nog wat tekort in de laatste ronde, maar vooral technisch liep het beter. Daar ben ik blij mee."