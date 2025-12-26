ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schulting verrast zichzelf met tweede plaats op 1000 meter op OKT

Sport
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 17:11
anp261225091 1
HEERENVEEN (ANP) - Suzanne Schulting heeft zichzelf verrast met haar tweede plaats op de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi. Ze eindigde met 1.14,71 meteen achter winnares Femke Kok. "Ik had een bijzonder slecht seizoen gereden tot nu toe, maar het bewijst wel dat alles wat je in het verleden hebt gedaan totaal geen garantie biedt voor de toekomst. Dat is zo als je het goed hebt gedaan en als je het slecht hebt gedaan."
De 28-jarige schaatsster van Team Essent schreeuwde het uit van vreugde toen ze wist dat ze als tweede was geëindigd en een goede kans maakt om naar de Spelen van Milaan te gaan. "Ik ben een schaatsster die goed gaat op spanning en de grootsheid van een toernooi. Ik weet dat ik dan iets extra's kan geven", zei Schulting.
Schulting ging hard van start in haar rit. "Sinds ik de keuze heb gemaakt voor de langebaan, was dit mijn beste rit en mijn beste 600 meter. Ik kom nog wat tekort in de laatste ronde, maar vooral technisch liep het beter. Daar ben ik blij mee."
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading