Schaatser Roest ver verwijderd van olympisch ticket op 5000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Patrick Roest is er niet in geslaagd zich op het olympische kwalificatietoernooi (OKT) op de 5000 meter te plaatsen voor de Spelen van Milaan. De 30-jarige schaatser van Reggeborgh kwam tot een tijd van 6.26,27 en stond na vijf van de negen ritten op de zesde plaats.

Roest miste vorig jaar door de naweeën van een ontstoken verstandskies het eerste deel van het seizoen. Bij zijn rentree in december was hij nog niet op het niveau om mee te doen in de top en ook dit seizoen slaagde de meervoudig wereldkampioen er niet in zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden. Roest kan zich nog kwalificeren voor de Spelen op de 1500 meter, maar leek op de 5000 meter ver verwijderd van zijn oude topvorm.

Op de Olympische Spelen in Beijing in 2022 veroverde Roest zilver op de 5000 meter en op de 10.000 meter. Op de Spelen van Pyeongchang in 2018 won hij zilver op de 1500 meter en brons met de ploegenachtervolging.