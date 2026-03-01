Schulting wint ook derde afstand op NK sprint

HEERENVEEN (ANP) - Suzanne Schulting heeft na twee overwinningen op zaterdag ook de eerste afstand van zondag gewonnen op het NK sprint. Op de tweede 500 meter van het toernooi was ze in een onderling duel een duizendste van een seconde sneller dan Marrit Fledderus, die ook in het totaalklassement tweede staat. Beide vrouwen reden een tijd van 36,67. Pien Smit werd met 37,98 derde op de 500 meter en staat in het klassement ook derde.

Op de afsluitende 1000 meter heeft Schulting een marge van 1,22 seconden op Fledderus en 2,51 seconden op Smit.

De nummers 1 en 2 van het NK sprint plaatsen zich voor het WK sprint, dat op 5 en 6 maart in Heerenveen plaatsvindt. Femke Kok rijdt daar ook, zij kreeg een aanwijsplek van schaatsbond KNSB. Ook Jutta Leerdam werd aangewezen, maar zij heeft aangegeven niet van start te zullen gaan.