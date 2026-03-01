ECONOMIE
Honderden dansen op Amsterdamse Dam na dood Khamenei

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 15:46
bijgewerkt om zondag, 01 maart 2026 om 15:53
anp010326141 1
Honderden mensen dansen en klappen zondagmiddag op de Dam in Amsterdam na de aanvallen van de VS en Israël op Iran en de dood van ayatollah Ali Khamenei en andere prominenten van zijn regime. Velen dragen Iraanse vlaggen van voor de revolutie bij zich, ziet een ANP-verslaggever.
Ook zijn er Israëlische vlaggen te zien en een enkele Nederlandse vlag. Midden op de Dam staat een auto geparkeerd. Een omstander vertelt dat het gaat om een model dat voor de islamitische revolutie van 1979 in Iran verkrijgbaar was.
Sommige mensen hebben protestborden vast met teksten als 'No more islam for Iran' en 'Make Iran Great Again', een verwijzing naar de Make America Great Again-beweging van de Amerikaanse president Donald Trump.
