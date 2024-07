Schuurs noemt dreiging 'geen item' en voelt zich veilig in Parijs

PARIJS (ANP) - Demi Schuurs leeft ontspannen toe naar de start van de Olympische Spelen en met haar de Nederlandse ploeg. Dat zei de tennisster op een persmoment in het olympisch dorp. Frankrijk stelt alles in het werk om de openingsceremonie en de Spelen in het algemeen veilig te laten verlopen.

"Er is dreiging. We staan erbij stil dat het speelt, maar aan de andere kant: we zijn wel geïnformeerd dat het veilig is en er alles aan gedaan wordt. Ik voel me heel erg veilig en thuis", zei de dubbelspecialiste in Parijs. "Ik heb liever dat ze er alles aan doen en dat het druk is en dat er op iedere hoek een agent staat. Dat is een goed teken, ze letten op alles. Het is helemaal geen item binnen het team."

Tijdens de Spelen worden zo'n 45.000 agenten en gendarmes ingezet om voor de veiligheid te zorgen. Tijdens de openingsceremonie, met een botenparade op de Seine, gelden speciale maatregelen. Er worden ruim honderd staatshoofden en regeringsleiders verwacht.

Schuurs doet met Arantxa Rus mee aan het dubbelspeltoernooi.