Verstappen: ik zeg wat ik wil zeggen, zo gaat dat in onze sport

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP/AFP) - Max Verstappen is niet van plan zijn toon naar het team te matigen na kritiek op zijn radiocommunicatie tijdens de Grote Prijs van Hongarije van afgelopen weekend. Volgens de wereldkampioen is het normaal in de sport om tegen het team te zeggen wat je wil zeggen, legde hij uit in de aanloop naar de Grote Prijs van België.

"Mensen die niet houden van mijn taalgebruik, moeten dan maar niet luisteren en het geluid uitzetten", reageerde Verstappen. "Ik ben heel gedreven, ik denk dat ik dat wel al heb laten zien. Ik streef altijd naar het optimale. Nu kunnen mensen gaan zeggen dat ik dat niet zo moet uiten, maar dat is hun mening. We zijn heel transparant, en heel kritisch op elkaar. Dat heeft steeds goed voor ons gewerkt en ik verwacht niet dat dat verandert."

De wereldkampioen van Red Bull wees ook op het belang kritisch op elkaar te zijn. "In de wereld van nu heb ik het gevoel dat mensen kritiek niet meer kunnen verdragen zoals het was en zo wil ik niet eindigen." Verstappen snapt dat het in de Formule 1 anders is, omdat alles voor iedereen te horen is, in tegenstelling tot andere sporten. "Dat maakt me niet uit. Ik zeg wat ik wil zeggen, want zo gaat dat in onze sport."