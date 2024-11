Seizoensfinale MotoGP in Valencia van kalender na ramp

VALENCIA (ANP) - De slotrace van de MotoGP wordt later deze maand niet in Valencia gehouden. De regio rond de Spaanse stad is hard getroffen door de overstromingen. Het seizoen zou van 15 tot en met 17 november in Valencia worden afgesloten.

De afgelopen dagen gaven meerdere coureurs al aan dat ze zich er niet prettig bij voelden om over twee weken in Valencia te racen. De organisatie besloot met de coureurs mee te gaan.

"Na een zorgvuldige afweging van de potentiële positieve impact van de MotoGP-races in Valencia op uitgestelde data versus het kunnen garanderen dat geen enkele hulpdienst wordt afgeleid bij de herstelwerkzaamheden, zijn we het verplicht de GP van Valencia van 2024 te annuleren", schrijft de MotoGP in een verklaring.

De nieuwe locatie van de seizoensfinale wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Komend weekend wordt er gereden in Maleisië.