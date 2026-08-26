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Serena ​en ⁠Venus ‌Williams met wildcard in dubbelspel US Open

Sport
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 16:47
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NEW YORK (ANP/RTR) - Tennissters Serena ​en ⁠Venus ‌Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. De laatste keer dat de zussen als duo samenspeelden op het Amerikaanse grandslamtoernooi was in 2022. Ze wonnen het dubbelspel in New York in 1999 en 2009.
Venus Williams (46) had eerder ook al een wildcard gekregen voor het hoofdtoernooi in het enkelspel, dat zondag begint. Serena Williams (44) werd dinsdagnacht samen met de Spanjaard Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengd dubbel.
De zussen zouden deze zomer ook met een wildcard in actie komen in het dubbelspel op Wimbledon, maar door een blessure van Serena Williams ging dit niet door.
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