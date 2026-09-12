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Shelton klopt landgenoot Tiafoe en treft Zverev in finale US Open

Sport
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 5:51
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van een grandslamtoernooi bereikt. De 23-jarige Amerikaan versloeg in de halve eindstrijd van de US Open in New York zijn landgenoot Frances Tiafoe in vier sets. Het werd: 4-6 6-3 6-3 7-5.
Shelton neemt het zondag in de finale op tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev, die eerder in de andere halve finale te sterk was voor de Rus Karen Chatsjanov.
De als achtste geplaatste Shelton schakelde in de eerste ronde de Nederlander Tallon Griekspoor in vier sets uit.
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